В Steam ужесточили правила возврата игр

The Verge: в сервисе Steam стало сложнее возвращать игры и получать деньги

Компания Valve, которая является оператором игрового сервиса Steam, ужесточила правила по возврату игр. Об этом сообщает издание The Verge.

Steam позволяет оформлять возврат игр, если с момента покупки прошло меньше 14 дней и геймер провел в игре менее 2 часов. Однако сервис не учитывал время, проведенное в игре, если тайтл был доступен в раннем доступе.

С обновлением правил игровая площадка стала также учитывать время запуска игр в раннем доступе.

Журналисты The Verge отметили, что геймеры годами пользовались этой лазейкой. Они приобретали игры в раннем доступе, то есть до их официального релиза, полностью проходили их и возвращали обратно, получая свои деньги.

Многие геймеры положительно отреагировали на обновление правил платформы. «Хорошо. Я против всех форм злоупотреблений политикой возврата средств», — заявил пользователь под ником dmig. «Я не сомневаюсь, что многие представители игрового сообщества с радостью и облегчением примут эту великолепную новость», — написал в комментариях пользователь под ником Apoloyn.

Ранее выяснилось, что создатели популярной сетевой игры Fortnite позволили игрокам скрывать некоторые реакции. Это может быть связано с тем, что некоторые празднования оскорбляли геймеров или нарушали авторские права.