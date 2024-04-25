Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:31, 25 апреля 2024Ценности

Объяснена любовь женщин к мужчинам с бородой

NYP: мужчины с бородой больше привлекают женщин из-за мужественности

Фото: Unsplash

Мужчины с бородой привлекают женщин больше, чем мужчины с гладким лицом. Об этом пишет New York Post (NYP).

Изменения во внешности основателя компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, который неожиданно появился на публике с бородой, взволновали общественность. Пользователи сети принялись писать, что миллиардер стал выглядеть мужественней. «Вот это и есть мужчина в самом расцвете сил», — высказывались они.

Согласно исследованию австралийского университета University of the Sunshine Coast, в котором участвовали 8500 респондентов, мужчины с щетиной или бородой привлекают женщин больше, чем мужчины с гладким лицом. «Возможно, это связано с тем, что волосы усиливают восприятие возраста, а значит, и зрелости», — объяснил ученый Барнаби Диксон любовь женщин к бородатым мужчинам.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016

С мнением коллеги согласился и профессор Университета Нового Южного Уэльса Роб Брукс. По его словам, на рост растительности на лице влияет тестостерон, который связан с такими психологическими феноменами, как доминирование и лидерство.

Ранее в апреле сообщалось, что Марк Цукерберг стал богаче Илона Маска.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

      Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

      У человека обнаружили дополнительную печень

      На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше