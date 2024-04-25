Объяснена любовь женщин к мужчинам с бородой

NYP: мужчины с бородой больше привлекают женщин из-за мужественности

Мужчины с бородой привлекают женщин больше, чем мужчины с гладким лицом. Об этом пишет New York Post (NYP).

Изменения во внешности основателя компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, который неожиданно появился на публике с бородой, взволновали общественность. Пользователи сети принялись писать, что миллиардер стал выглядеть мужественней. «Вот это и есть мужчина в самом расцвете сил», — высказывались они.

Согласно исследованию австралийского университета University of the Sunshine Coast, в котором участвовали 8500 респондентов, мужчины с щетиной или бородой привлекают женщин больше, чем мужчины с гладким лицом. «Возможно, это связано с тем, что волосы усиливают восприятие возраста, а значит, и зрелости», — объяснил ученый Барнаби Диксон любовь женщин к бородатым мужчинам.

С мнением коллеги согласился и профессор Университета Нового Южного Уэльса Роб Брукс. По его словам, на рост растительности на лице влияет тестостерон, который связан с такими психологическими феноменами, как доминирование и лидерство.

Ранее в апреле сообщалось, что Марк Цукерберг стал богаче Илона Маска.