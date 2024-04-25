Вязаная обувь станет трендом весны и лета

Vogue: вязаная обувь и сапоги с открытыми носами станут модными весной и летом

Фэшн-редакторы перечислили самую модную обувь весны и лета 2024 года. Об этом пишет испанская версия журнала Vogue.

Эксперты внесли в список популярных вязаные крючком фасоны, которые в том числе продемонстрировали на подиумах бренды JW Anderson, Simone Rocha и Bottega Veneta. В свою очередь, они порекомендовали сочетать данные изделия с браслетами из бисера и плетеными сумками, чтобы создать особенно актуальный образ.

В то же время трендами станут сапоги и туфли с открытыми носами, появившиеся в коллекциях марок Victoria Beckham, Versace и Louis Vuitton. По словам журналистов, указанную обувь можно комбинировать с мини-платьями с ярким принтом, асимметричными юбками и кожаными брюками.

Кроме того, перечень пополнили модели с острыми носами или с каблуками kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»). Также специалисты посоветовали надевать для выходов в город пляжные шлепанцы и приобрести обувь на платформе.

Ранее в апреле также были перечислены самые модные тренды в одежде на весну и лето 2024 года.