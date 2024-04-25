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20:16, 25 апреля 2024Россия

Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета законодателей

Песков заявил, что Путин 26 апреля выступит на заседании Совета законодателей

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 26 апреля выступит на заседании Совета законодателей. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Завтра выступит», — ответил представитель Кремля на вопрос корреспондента агентства.

Накануне Песков анонсировал большое совещание Путина по вопросу ликвидации последствий паводков. «Президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь, естественно, пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях», — сказал он.

Также Путин 25 апреля выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам Пескова, речь главы государства была достаточно ожидаемой российским деловым сообществом.

ЖЗЛ
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