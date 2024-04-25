Песков прокомментировал тайную поставку Украине ракет ATACMS

Песков: тайная поставка ракет ATACMS доставит проблемы самой Украине

Тайная поставка американских ракет ATACMS доставит больше проблем самой Украине и не повлияет на ход специальной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это [получение ATACMS] не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — прокомментировал Песков.

Он добавил, что «США напрямую вовлечены» в украинский конфликт, так как «идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют».