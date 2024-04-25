Полицейский попытался разнять драку глухонемых россиян и получил удар в лицо

Дерущиеся глухонемые россияне не услышали полицейского и случайно ударили его

Во Владикавказе участковый полицейский получил удар в лицо от глухонемых россиян. Об этом в четверг, 25 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash Gor.

По данным издания, двое глухонемых встретились, чтобы уладить финансовые вопросы. Некоторое время назад один из них оформил на товарища кредит и перестал платить. После общения на языке жестов глухонемые россияне устроили драку напротив полицейского участка. Вышедшие полицейские требовали прекратить побоище, но их не слышали. При попытке разнять драчунов один из силовиков получил от глухонемого удар в лицо.

В результате у полицейского ушиб челюсти и разбита бровь, ударившему его глухонемому россиянину дали год условного срока.

23 марта сообщалось, что житель Астрахани сел на 20 лет за сексуальное насилие над глухонемыми девочками.