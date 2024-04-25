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10:17, 25 апреля 2024Бывший СССР

Получившие отказ в выдаче паспорта украинцы в Варшаве выразили недовольство

AFP: получившие отказ в выдаче паспорта украинцы в Варшаве недовольны властями

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Получившие отказ в выдаче паспорта украинцы в Варшаве выразили недовольство действиями властей. Об этом сообщает AFP.

Сотни украинцев высказали возмущение решением представительства Украины в Варшаве остановить работу по распоряжению главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Собравшиеся указали, что находятся в Польше на легальных основаниях и заранее оставляли заявки на получение документов.

Также отмечается, что группа неизвестных заблокировала вход в учреждение и мешает проходу граждан. «Государство поставило меня в ситуацию, из которой у меня нет выхода. Я думаю, что наше государство просто доводит людей до того, что нам всем нужно будет это сделать», — заявил агентству украинский предприниматель Павел Ляшенко.

24 апреля польское издание RMF24 сообщило об отказе сотням украинцев в выдаче паспортов в Варшаве. В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд за границу.

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      Юрий Леонов
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