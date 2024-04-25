Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 25 апреля 2024Ценности

Популярный летний тренд возмутил россиянок

Летний тренд с повязанными поверх кепок косынками возмутил россиянок

Фото: Matteo Rossetti / Archivio Matteo Rossetti / Mondadori Portfolio via Getty Images

Популярный летний тренд возмутил россиянок в сети. Соответствующий пост и высказывания появились в Telegram-канале стилиста Алеко Надиряна.

В своем посте эксперт рассказал, что косынки, повязанные поверх кепок, вновь станут актуальными. «В 2017 году так ходила Рианна, а Versace показывали этот прием на подиуме в 2021-м. Тогда широкого распространения стайл-трик не получил», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что на данный момент такие знаменитости, как модель Хейли Бибер и инфлюэнсер София Коэльо, уже стали носить подобное сочетание. «Поэтому тут к гадалке не ходи — тренд совсем скоро разлетится по всей сети. Как вам?» — поинтересовался он у подписчиков.

Материалы по теме:
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022
«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни» Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом в России
«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом в России
19 апреля 2021

Подписчики, в свою очередь, оценили данную тенденцию в комментариях под публикацией. «Мне кажется, для некоторых городов России это слишком модно», «На кладбище, например, можно так ходить», «Ну что за ужас», «Сомнительно, но окей», «Странненько смотрится», «Мне мама так на картошке в детстве завязывала, чтобы теплее было», «Жесть!» — высказались они.

Ранее в апреле был назван самый популярный модный бренд в мире. Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, заявили, что рейтинг возглавил итальянская марка Miu Miu.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      Пожилая женщина обворовала несколько домов в крупном городе на 337 тысяч рублей

      Полковник рассказал о работе «защитного купола» над Запорожьем

      Друг Пугачевой рассказал о влиянии концерта в Чернобыле на здоровье артистки

      В России разработают «убийц мостов»

      Незнакомец оплевал стримеру лицо во время онлайн-трансляции

      Грозивший взорвать пустой самолет россиянин пошел под суд

      Названа самая слабая из валют развитых стран

      В Литве депутат захотел стать президентом после антисемитских высказываний

      Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше