Назван способ убрать рекламу из меню «Пуск» в Windows

The Verge: рекламу в меню «Пуск» Windows можно отключить в настройках

Журналисты издания The Verge назвали способ отключения дополнительной рекламы в Windows. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы отметили, что с актуальным обновлением операционной системы реклама в меню «Пуск» появилась у всех пользователей ОС. Владельцы компьютеров уже могли обратить внимание, что в меню появился баннер, рекламирующий то или иное приложение из Microsoft Store.

По словам специалистов, реклама легко убирается через настройки системы. Для этого нужно перейти в раздел «Персонализация», затем выбрать «Пуск» и установить переключатель напротив пункта «Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и так далее» в неактивное положение.

В материале говорится, что Microsoft довольно быстро приняла решение о появлении дополнительной рекламы в Windows. По словам журналистов, путь от начала тестирования до развертывания на всех ПК рекламный баннер «прошел» за две недели.

В заключении специалисты подчеркнули, что отключающие рекламу в меню «Пуск» настройки доступны только при обновлении системы до версии KB5036980.

В начале апреля журналисты издания Neowin заявили, что Microsoft добавит в Windows 11 кнопку с рекламой и промоакциями. Новая кнопка будет расположена на панели задач.