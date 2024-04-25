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15:29, 25 апреля 2024Культура

Раскрыты личные проблемы участника «Голоса» Кунгурова незадолго до трагедии

Художник Мирошник: у Кунгурова были кризис среднего возраста и несчастная любовь

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский художник Константин Мирошник раскрыл психологические и личные проблемы своего друга, заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова незадолго до трагедии. Об этом он сообщил в разговоре с PROzvezd.

Собеседник издания признался, что у Кунгурова были кризис среднего возраста, из-за чего он нуждался в поддержке близких, а также проблемы в отношениях.

«Кроме этого, пошла неразбериха в личной жизни, которую он сильно переживал. Любовь — это прекрасно, а неразделенная любовь — страшное дело», — отметил Мирошник.

Евгения Кунгурова не стало 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

Ранее продюсер и промоутер Сергей Дворцов рассказал о состоянии заслуженного артиста в последние дни жизни.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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