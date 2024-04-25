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06:04, 25 апреля 2024Россия

Раскрыты подробности об уничтожении Abrams в зоне спецоперации

Минобороны: подбивший американский танк Abrams расчет охотился за ним три дня

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военнослужащие группировки войск «Центр», подбившие «Ланцетом» танк Abrams производства США в зоне спецоперации, охотились на машину три дня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Командир взвода специального назначения с позывным Игла рассказал, что военные выслеживали машину три дня. По его словам, сначала солдаты выслеживали танк и обнаружили его. Военные пытались поразить Abrams, но украинские бойцы его серьезно защищали.

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«Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку», — подчеркнул военный.

Глава взвода добавил, что в день боевого применения военные очень рано вылетели и нашли цель. Он отметил, что работа была долгой и кропотливой, но она принесла результат.

В конце марта российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams. Это произошло в районе села Соловьево.

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      Марина Совина
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