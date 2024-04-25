Россиян предупредили о последствиях переедания шашлыка

Диетолог Соломатина: переедание шашлыка ведет к интоксикации организма

Слишком большие порции шашлыка грозят серьезными последствиями для здоровья, предупредила россиян диетолог Елена Соломатина. О вреде переедания жареного мяса она рассказала NEWS.ru.

По словам Соломатиной, организм может усвоить лишь определенное количество мяса, остальной объем остается непереваренным и в буквальном смысле идет на корм патогенным бактериям. Диетолог объяснила, что размножение вредоносной микрофлоры ведет к интоксикации организма, появлению болезненных ощущений, вздутия и метеоризма. «Если есть повреждения ЖКТ, могут быть гастриты, панкреатиты и холецистит, заболевания печени и желчного пузыря», — отметила специалистка.

Соломатина уточнила, что предупреждение, в первую очередь касается красного мяса. По ее словам, шашлык из рыбы или курицы переваривается легче, поэтому его можно съесть больше.

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