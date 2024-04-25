Россиянка описала отдых на Байкале фразой «Таиланд дешевле»

TourDom: россияне пожаловалась на резко подорожавший отдых на Байкале

Российские туристы пожаловались на резко подорожавший отдых на Байкале. Об этом пишет портал TourDom.

Так, одна из россиянок описала отдых в этом популярном туристическом месте фразой «Таиланд дешевле». «Лечу летом в Иркутск, решили семьей смотаться на Ольхон, — отметила она. — Дешевле 40 тысяч на три дня мы ничего не нашли, и на август-сентябрь уже мест нет… Кошмар».

По данным издания, стоимость проживания в наиболее комфортабельных гостиницах на Ольхоне в летний период в полтора-два раза выше, чем в настоящее время. «Например, если в мае арт-номер с двуспальной кроватью в гостинице "Порт Ольхон" можно забронировать за 4-8 тысяч рублей в сутки в зависимости от даты, то в июле придется выложить уже 10-20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Туроператоры отметили, что такие цены неудивительны. «На Байкале спрос растет быстрее предложения, а количество гостиниц, особенно на Ольхоне, ограничено, — отметил руководитель компании «Байкалов» Анатолий Казакевич. — Там особо охраняемая природная зона, одновременно может находиться 2,5 тысячи человек в сутки».

Ранее стало известно, что китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. В списке самых популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.