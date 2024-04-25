Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:34, 25 апреля 2024Путешествия

Россиянка описала отдых на Байкале фразой «Таиланд дешевле»

TourDom: россияне пожаловалась на резко подорожавший отдых на Байкале

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские туристы пожаловались на резко подорожавший отдых на Байкале. Об этом пишет портал TourDom.

Так, одна из россиянок описала отдых в этом популярном туристическом месте фразой «Таиланд дешевле». «Лечу летом в Иркутск, решили семьей смотаться на Ольхон, — отметила она. — Дешевле 40 тысяч на три дня мы ничего не нашли, и на август-сентябрь уже мест нет… Кошмар».

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022

По данным издания, стоимость проживания в наиболее комфортабельных гостиницах на Ольхоне в летний период в полтора-два раза выше, чем в настоящее время. «Например, если в мае арт-номер с двуспальной кроватью в гостинице "Порт Ольхон" можно забронировать за 4-8 тысяч рублей в сутки в зависимости от даты, то в июле придется выложить уже 10-20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Туроператоры отметили, что такие цены неудивительны. «На Байкале спрос растет быстрее предложения, а количество гостиниц, особенно на Ольхоне, ограничено, — отметил руководитель компании «Байкалов» Анатолий Казакевич. — Там особо охраняемая природная зона, одновременно может находиться 2,5 тысячи человек в сутки».

Ранее стало известно, что китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. В списке самых популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

      На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше