Россиянкам назвали главные тренды на украшения для невест в 2024 году

Эксперт SOKOLOV Ракутина назвала жемчуг трендом для невест в 2024 году

Россиянкам перечислили главные тренды на украшения для невест в 2024 году. Об этом эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала «Ленте.ру».

Неотъемлемым аксессуаром сезона специалистка назвала большие серьги, которые могут быть украшены как цветами, так и жемчужинами. «Другой вариант — асимметричные серьги, которые до сих пор остаются актуальными. Дополнить образ могут помочь и объемные банты различных форм и размеров», — отметила она.

Кроме того, особо выделяется тренд на барочный натуральный жемчуг неправильной формы. По словам Ракутиной, к платью можно подобрать колье, серьги или кольца с крупным камнем. «Всегда актуальна и классика. Лаконичные серьги с крупными жемчужинами или нить из микрожемчуга на шею элегантно дополнят классическое свадебное платье», — дополнила она.

Собеседница издания подчеркнула, что популярность обретают и прозрачные камни в сочетании с цветочным дизайном: бриллианты, фианиты и горный хрусталь. В то же время разбавить строгость стиля помогут цветные камни нежных оттенков, например, аметисты, топазы или аквамарины. «Если в образе используются украшения с камнями, то металл не имеет большого значения», — уточнила эксперт.

В заключение Ракутина призвала смелых виновниц торжества присмотреться и к нетипичным свадебным украшениям, среди которых каффы, браслеты-манжеты и Y-образные колье.

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