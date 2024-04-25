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15:55, 25 апреля 2024Россия

Российская первоклассница упала с незакрепленной сцены и получила переломы

В Астрахани первоклассница упала с незакрепленной сцены и получила переломы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Астрахани первоклассница во время выступления упала с незакрепленной сцены и получила множественные переломы. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, семилетняя россиянка состоит в детском коллективе хореографической студии «Волжский сувенир» при Астраханском государственном ансамбле песни и танца. Она вместе с другими участниками выступала на летней площадке в парке «Аркадий».

Ребенок во время танца рухнул с задней части сцены, которая не была прикреплена к стене. Школьница ударилась лицом о край конструкции. После этого родители, чьи дети выступали дальше, и руководитель коллектива встали позади сцены, чтобы их страховать.

Мать пострадавшей первоклассницы написала заявление в Следственный комитет России с просьбой привлечь к ответственности организаторов мероприятия. Как утверждает женщина, после инцидента ни руководство парка, ни представители студии с ней не связывались.

Ранее сообщалось, что девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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