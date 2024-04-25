Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом

Стилист Анна Вихрова: макси-юбки из денима и брюки карго устареют летом

Российская стилистка Анна Вихрова предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальность утратят популярные макси-юбки из денима. Кроме того, устареют штаны карго с резинкой внизу. Так, эксперт порекомендовала заменить данные изделия на брюки палаццо или светлые джинсы прямого кроя.

В то же время предпочтительно отказаться от трикотажных спортивных костюмов. «Да, это удобно, но так скучно и, честно, не всегда уместно», — заявила собеседница издания.

В марте фэшн-редакторы также предрекли пяти трендовым предметам гардероба выход из моды в 2024 году.