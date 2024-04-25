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17:07, 25 апреля 2024Наука и техника

Спутники России и США сблизились на расстояние менее 10 метров

USA Today: спутники России и США сближались на расстояние менее 10 метров

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В феврале спутники России и США сближались на расстояние менее 10 метров. Об этом со ссылкой на замглавы НАСА Памелу Мелрой сообщает издание USA Today.

Сближение космических аппаратов Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED) и «Космос-2221» было зафиксировано 28 февраля. Первоначальные данные указывали на то, что спутники оказались на расстоянии около 20 метров друг от друга. Последующий анализ показал, что данный параметр был еще меньше.

По словам Мелрой, столкновение космических аппаратов привело бы к появлению на околоземной орбите большого числа обломков, которые бы представляли опасность для других спутников, а также для Международной космической станции (МКС).

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В феврале НАСА со ссылкой на Пентагон сообщило, что рядом с американским космическим аппаратом TIMED, изучающим влияние солнечной активности на Землю, прошел российский спутник «Космос-2221». Потенциально опасное сближение космических аппаратов было зафиксировано 28 февраля примерно в 09:34 по московскому времени на высоте примерно 600 километров.

Спутник радиотехнической разведки «Космос-2221» семейства «Целина-Д» был запущен 24 ноября 1992 года с космодрома Плесецк на ракете «Циклон-3».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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