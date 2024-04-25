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15:31, 25 апреля 2024Бывший СССР

Украинского блогера задержали за призыв сопротивляться военкомам с арматурой

На Украине задержали блогера за призыв сопротивляться военкомам с арматурой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Украине правоохранители задержали блогера, который призывал сопротивляться сотрудникам военкоматов с помощью арматуры. Об этом сообщает издание «Общественное Чернигов», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Черниговского блогера обвинили по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ему изберут меру пресечения 26 апреля. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Обвиняемого задержали за ролик, опубликованный в июле 2023 года. В видео он объяснял, как бороться с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), используя молоток, камни, бензин, песок, арматуру и другие подручные средства. Мужчина назвал свои инструкции «учебным пособием».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основные положения законопроекта вступят в силу через месяц после его опубликования.

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      Кристина Есикова
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