Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 25 апреля 2024Забота о себе

Уролог раскрыла популярное заблуждение о простатите

Фото: Markus Scholz / Globallookpress.com

Многие считают, что простатит — это возрастное заболевание, однако на самом деле оно может возникнуть и у молодых людей, считает уролог-андролог Елена Виноградова. Популярное заблуждение о воспалении предстательной железы она раскрыла в беседе с aif.ru.

Виноградова рассказала, что предстательная железа начинает формироваться внутриутробно, этот процесс завершается во время полового созревания, а после 30 начинается гиперплазия органа. «Дальше могут происходить различные изменения в ней», — предупредила врач.

Уролог отметила, что в норме объем предстательной железы составляет 20-25 кубических сантиметров. Если на снимках УЗИ видны отклонения, а анализы указывают на инфекцию, то речь может идти о простатите — воспалении предстательной железы. По словам Виноградовой, как правило, заболевание сопровождается проблемами с мочеиспусканием и болью в области промежности. Она подчеркнула, что появление этих симптомов в любом возрасте требует обязательного визита к врачу.

Материалы по теме:
«Страх не дает покоя». Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
«Страх не дает покоя».Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
3 июня 2021
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

Ранее терапевт Джефф Фостер рассказал, что снизить риск развития рака простаты можно с помощью регулярной эякуляции — не менее 21 раза в месяц. По его словам, у более сексуально активных мужчин риск развития заболевания был значительно ниже.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      «Самая красивая спортсменка мира» показала на камеру откровенное декольте

      Два украинских дрона с боезарядами сбили в Курской области

      Участники «Бессмертного полка» в Кишиневе не смогут собраться на главной площади

      США предрекли новый кризис из-за помощи Украине

      Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

      Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?

      В США рассказали о первоначальном плане удара по России

      В Кремле подвели итоги встречи Путина и представителей бизнеса

      Раскрыта одна из крупнейших краж золота в истории. Как воры сумели скрыться с тысячами слитков, почти не оставив следов?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше