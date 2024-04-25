Уролог раскрыла популярное заблуждение о простатите

Многие считают, что простатит — это возрастное заболевание, однако на самом деле оно может возникнуть и у молодых людей, считает уролог-андролог Елена Виноградова. Популярное заблуждение о воспалении предстательной железы она раскрыла в беседе с aif.ru.

Виноградова рассказала, что предстательная железа начинает формироваться внутриутробно, этот процесс завершается во время полового созревания, а после 30 начинается гиперплазия органа. «Дальше могут происходить различные изменения в ней», — предупредила врач.

Уролог отметила, что в норме объем предстательной железы составляет 20-25 кубических сантиметров. Если на снимках УЗИ видны отклонения, а анализы указывают на инфекцию, то речь может идти о простатите — воспалении предстательной железы. По словам Виноградовой, как правило, заболевание сопровождается проблемами с мочеиспусканием и болью в области промежности. Она подчеркнула, что появление этих симптомов в любом возрасте требует обязательного визита к врачу.

Ранее терапевт Джефф Фостер рассказал, что снизить риск развития рака простаты можно с помощью регулярной эякуляции — не менее 21 раза в месяц. По его словам, у более сексуально активных мужчин риск развития заболевания был значительно ниже.