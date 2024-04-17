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08:36, 17 апреля 2024Забота о себе

Врач раскрыл приятный способ снизить риск рака простаты

Фото: NTshutterth / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Джефф Фостер рассказал, что снизить риск развития рака простаты можно с помощью регулярной эякуляции — не менее 21 раза в месяц. На этот приятный способ профилактики заболевания он указал изданию The Sun.

Фостер обратил внимание на то, что эксперимент, который позволил сделать такой вывод, провели еще в 2016 году. В нем приняли участие более 30 тысяч мужчин. Исследователи сравнили, как часто раком простаты болеют мужчины, которые эякулируют не менее 21 раза в месяц, и мужчины, у которых этот показатель составляет от четырех до семи раз.

«Результаты показали, что у более сексуально активных мужчин риск развития заболевания был значительно ниже», — отметил врач.

Простата — активный орган. И как и любой другой орган, если им не пользоваться, существует вероятность сбоев в его работе и здоровье

Джефф Фостертерапевт

В то же время Фостер отметил, что в исследовании не учитывались никакие другие данные о здоровье его участников. «Возможно, сексуально активные люди были в принципе более здоровыми, не курили, не имели ожирения, не пили, поэтому их результаты были лучше. Но попробовать в любом случае стоит», — заключил врач.

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      Алиса Дмитриева
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