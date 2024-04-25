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10:30, 25 апреля 2024Россия

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

В ГД предложили Мишустину запретить продажу алкоголя в майские праздники

Фото: Giovanna Gomes / Unsplash

Депутат Государственной Думы (ГД) Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в майские праздники, передает РИА Новости.

По его задумке, следует не разрешать реализовывать алкогольную продукцию на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

Парламентарий в своем письме напомнил, что федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает ограничения в праздники.

По словам Хамзаева, власти на региональном уровне могут воспользоваться правом ввести ограничения, однако только некоторые из губернаторов «работают на опережение» по этой проблеме.

Хамзаев подчеркнул, что запрет продажи алкоголя направлен на дополнительную защиту здоровья российских граждан.

Ранее сообщалось, что в затапливаемой паводком Курганской области запретили продажу алкоголя.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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