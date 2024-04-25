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14:16, 25 апреля 2024Мир

В одной из сильнейших стран НАТО пожаловались на нехватку танков

Tagesschau: в бундесвере не хватает танков и запчастей для ремонта

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Несмотря на масштабные меры по модернизации и усилению боеготовности, в бундесвере наблюдается нехватка танков и запчастей для ремонта. Об этом сообщает Tagesschau.

«Личное снаряжение солдат теперь улучшилось. Но по-прежнему не хватает патронов к винтовкам, целых танков или запчастей для ремонта. В материальном плане бундесвер "еще не в полной боевой готовности", несмотря на специальный фонд в 100 миллиардов евро», — утверждается в публикации.

По данным издания, причиной недостаточной оснащенности армии одной из сильнейших стран НАТО стала отправка оружия на Украину. Со ссылкой на правительство ФРГ Tagesschau сообщает, что «только со складов бундесвера Германия выделила вооружение, ориентировочная стоимость закупок которого превышает пять миллиардов евро».

В материале отмечается, что из-за военной поддержки Украины в оснащенности бундесвера «образовались дыры», которые вряд ли удастся заполнить в течение нескольких лет.

В начале апреля стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус подписал приказ о масштабной реорганизации бундесвера, что стало самой радикальной военной реформой в ФРГ со времен холодной войны.

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