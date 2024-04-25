Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 25 апреля 2024Россия

В России призвали украинцев вернуть честь и достоинство

Депутат Шеремет призвал украинцев обратить западное оружие против Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что гражданам Украины следует повернуть поставляемое США оружие против президента страны Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство», — призвал парламентарий.

По мнению Шеремета, действия Зеленского под руководством западных властей грозят полным исчезновением украинской нации.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Заболеваниями не страдает, держится». Правозащитник рассказал о моральном состоянии замминистра обороны Иванова в СИЗО

      Россиянин зарубил топором собаку на глазах у детей и попал под следствие

      Мужчинам и женщинам посоветовали способ сделать интимные отношения крепче

      США в ООН попытались обвинить Россию в разжигании ядерного конфликта

      Матвиенко высказалась о «закручивании гаек» после «Крокуса»

      Раскрыто моральное состояние замминистра обороны в СИЗО

      В Германии обратили внимание на запрос Москвы к Берлину о терактах в России

      В России призвали украинцев вернуть честь и достоинство

      В России исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

      В Госдуме призвали украинцев повернуть американское оружие против Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше