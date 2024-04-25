В России призвали украинцев вернуть честь и достоинство

Депутат Шеремет призвал украинцев обратить западное оружие против Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что гражданам Украины следует повернуть поставляемое США оружие против президента страны Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство», — призвал парламентарий.

По мнению Шеремета, действия Зеленского под руководством западных властей грозят полным исчезновением украинской нации.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.