В СПЧ допустили соседство замглавы Минобороны Иванова с террористами в СИЗО

Член СПЧ Меркачева: Иванова могут посадить с лидером ОПГ или с террористом

Арестованный замглавы Минобороны Тимур Иванов не может быть отнесен к силовикам, в отношении которых в СИЗО действуют особенные правила, напомнила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. Она допустила, что из-за этого Иванову могут дать любого соседа, даже условного террориста из «Крокуса».

«Сейчас Иванов находится на карантине, это обычная камера, но там он сидит один. Потом будет с сокамерником. Что касается сотрудников Минобороны, военнослужащих — они не относятся к правоохранительным органам, потому посадить с ними могут кого угодно. От условного лидера ОПГ до террориста из "Крокуса"», — сказала Меркачева.

В камерах Лефортово, как рассказала правозащитница, сидят по двое. Поэтому условия содержания для Иванова во многом будут зависеть от того, какие отношения выстроятся с сокамерником.

«Бывает тяжело, когда человек православный, а его сокамерник — мусульманин, который постоянно молится. На этой почве в Лефортово часто возникают конфликты. Также тяжело, если сосед не владеет русским языком или если у него проблемы с психикой», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Иванов не признал свою вину. Его адвокат Денис Балуев утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в уголовном деле против него.

Суд Москвы арестовал имущество, активы и счета Иванова, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей. Иванов помещен в СИЗО «Лефортово».