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04:57, 25 апреля 2024Экономика

В США предупредили о риске для доллара из-за конфискации российских активов

Bloomberg заявил о риске дедолларизации из-за конфискации активов России США

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Экономисты заявили, что существует риск дедолларизации из-за возможной конфискации российских активов в США. Об этом написало агентство Bloomberg.

Сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад подчеркнул, что США стремятся превратить свою валюту в оружие посредством захвата долларовых резервов. По его мнению, этот фактор заставит соперников Вашингтона задуматься о дедолларизации.

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      Марина Совина
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