В Верховной Раде лишение украинцев консульских услуг назвали отказом от граждан

Депутат ВР Дубинский: лишение украинцев консульских услуг — это отказ от граждан

Отказ Министерства иностранных дел (МИД) Украины от предоставления консульских услуг гражданам призывного возраста, находящихся за границей, станет для них стимулом к получению политического убежища. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Мужчина выехал, не хочет служить, но хочет получать услуги от государства — так не работает. Почему же? Работает. Это называется отказ от собственных граждан. Прямой путь для миллионов украинцев на получение политического убежища», — заявил парламентарий.

До этого позицию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы раскритиковало издание «Страна.ua», сообщив, что политик фактически назвал всех военнообязанных украинцев, проживающих в других странах, предателями.

Ранее стало известно, что украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг за границей. Оформить новые документы граждане смогут только после возвращения на Украину.