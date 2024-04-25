Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 25 апреля 2024Бывший СССР

Военный оценил количество воюющих на стороне Украины иностранных наемников

Дандыкин оценил количество воюющих на стороне ВСУ наемников как незначительное

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил ресурс воюющих на стороне Украины иностранных наемников, количество которых, по данным Следственного комитета (СК) России составляет более 3,1 тысячи человек. В беседе с «Лентой.ру» эксперт счел эту цифру незначительной для хода боевых действий.

Ранее в СК установили более 3,1 тысячи иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Сообщалось, что из США на стороне Украины участвует 816 человек, из Канады — 719, из Великобритании — 694, и из Грузии — 712 человек. Пятеро иностранных военнослужащих осуждены заочно: трое американцев Деве Калеб Виктор, Эллербрук Марк Уильям и Молдонадо Майкл Пол, англичанин Эйрес Марк Джон и француз Куэста Хьюго Джулиан.

«Раньше было гораздо больше наемников, но многие сбежали либо были ликвидированы. Западные наемники думали, что приезжают на охоту, но получилось по-другому. Их не очень много, на самом деле, Киеву нужны сотни тысяч человек. В 2024 году желающих воевать за Украину все меньше и меньше», — объяснил Дандыкин.

На Украине есть иностранные снайперы, саперы, подрывники, спецназ. Есть и те, кто не разбирается в военном деле, но пошел за деньгами или романтикой. Есть те, для кого участие в военных действиях — это смысл жизни, так называемые «солдаты удачи»

Василий Дандыкинвоенный эксперт

В марте в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Макрон попросил Европу перестать быть вассалом США

      Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции обратиться к НАТО

      Россия ударила по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО

      В России объяснили заявление о попытке атаки на Белоруссию

      Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования

      Российский дзюдоист победил украинца на чемпионате Европы

      Байдену предложили вызвать силовиков для подавления протестов студентов

      Военный оценил количество воюющих на стороне Украины иностранных наемников

      Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше