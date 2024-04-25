Военный оценил количество воюющих на стороне Украины иностранных наемников

Дандыкин оценил количество воюющих на стороне ВСУ наемников как незначительное

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил ресурс воюющих на стороне Украины иностранных наемников, количество которых, по данным Следственного комитета (СК) России составляет более 3,1 тысячи человек. В беседе с «Лентой.ру» эксперт счел эту цифру незначительной для хода боевых действий.

Ранее в СК установили более 3,1 тысячи иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Сообщалось, что из США на стороне Украины участвует 816 человек, из Канады — 719, из Великобритании — 694, и из Грузии — 712 человек. Пятеро иностранных военнослужащих осуждены заочно: трое американцев Деве Калеб Виктор, Эллербрук Марк Уильям и Молдонадо Майкл Пол, англичанин Эйрес Марк Джон и француз Куэста Хьюго Джулиан.

«Раньше было гораздо больше наемников, но многие сбежали либо были ликвидированы. Западные наемники думали, что приезжают на охоту, но получилось по-другому. Их не очень много, на самом деле, Киеву нужны сотни тысяч человек. В 2024 году желающих воевать за Украину все меньше и меньше», — объяснил Дандыкин.

На Украине есть иностранные снайперы, саперы, подрывники, спецназ. Есть и те, кто не разбирается в военном деле, но пошел за деньгами или романтикой. Есть те, для кого участие в военных действиях — это смысл жизни, так называемые «солдаты удачи» Василий Дандыкин военный эксперт

В марте в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы.