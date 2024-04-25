Женщина застала мужа с любовницей, выстрелила в него и отказалась раскаиваться

В США женщина застала мужа за изменой и выстрелила ему в ногу

В США в штате Техас арестовали женщину, которая застала мужа с любовницей и прострелила ему ногу. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Стефани Аревало из города Брайан сама вызвала полицию и заявила, что выстрелила в мужа. Полицейские прибыли на место и обнаружили в доме раненого мужчину и женщину, с которой Аревало угрожала расправиться.

Выяснилось, что американка застала мужа с незнакомкой в постели. Мужчину отправили в больницу. Его ранение оказалось неопасным для жизни. Аревало призналась, что не жалеет о своих действиях, и отказалась раскаиваться. Женщина заявила, что муж «это заслужил», и она знала, что попадет в тюрьму.

Аревало обвинили в домашнем насилии с применением огнестрельного оружия. Через два дня после ареста ее отпустили из тюрьмы до суда.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина напал на своего благодетеля с пистолетом после того, как уличил его в сексе со своей женой. Задержанный получил от пострадавшего участок земли в аренду на льготных условиях.