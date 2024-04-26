Акушерка рассказала о неожиданном воздействии оргазма

У беременных женщин оргазм может вызвать схватки и ускорить рождение ребенка. Об этом неожиданном воздействии сексуального удовольствия рассказала акушерка Софи Мартин, пишет Daily Star.

Мартин указала, что во время оргазма вырабатывается окситоцин, так называемый гормон любви. Этот же гормон, по словам акушерки, вызывает схватки. «Так что теоретически, если вы испытали оргазм, это потенциально может помочь начать роды», — сказала Мартин.

Вместе с тем специалистка призвала не использовать этот метод с целью приблизить роды, так как с большой вероятностью это будет бесполезно. Однако если желание близости возникло спонтанно и у беременной женщины нет противопоказаний, то занятия сексом не запрещаются, заключила она.

Ранее психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала о пользе оргазмов для женщин. По ее словам, в момент оргазма активизируются разные зоны мозга и тела, вызывая целый ряд реакций, которые благоприятно влияют на физиологию и эмоции.