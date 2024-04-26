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02:00, 26 апреля 2024Из жизни

Девушка подхватила странную инфекцию и перестала заниматься сексом

Фото: Shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Жительница Британии столкнулась со странной болезнью и перестала заниматься сексом. Об этом пишет Manchester Evening News.

20-летняя Бьянка Падурариу страдает от таинственной мочеполовой инфекции уже три года. Впервые она начала испытывать симптомы цистита в сентябре 2021 года: Падурарию стала чаще ходить в туалет, испытывала жжение во время мочеиспускания и дискомфорт во время секса с партнером. Врач прописал ей курс антибиотиков, но лекарство не помогло. Другие таблетки также не возымели эффекта. Тогда она попросила терапевта дать ей направление к урологу, но, поскольку очередные анализы не показали нарушений, врач ей отказал.

В конце концов Падурариу решила обратиться в частную клинику, поскольку все это время не только ходила в туалет по 10-15 раз за сутки, но и не могла вести половую жизнь из-за дискомфорта. После приема в сентябре 2023 года рублей девушка узнала, что у нее хроническая инфекция мочеполовых путей, симптомы ранней стадии эндометриоза и проблемы с почками.

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С этими результатами она наконец смогла попасть к урологу по обязательной медицинской страховке. Однако специалист лишь посоветовал ей пить побольше воды и клюквенного сока. Когда это не помогло, врач сказал ей в следующий раз погуглить свои симптомы.

После этого Падурариу решила начать кампанию по сбору средств для лечения в частной клинике. Женщина планирует собрать восемь тысяч фунтов стерлингов (около 931 тысячи рублей).

Ранее 21-летняя жительница США рассказала, что страдает от редкого диагноза — расстройства постоянного генитального возбуждения. Люди с таким диагнозом постоянно испытывают половое возбуждение, хотя не хотят секса на самом деле.

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      Алиса Дмитриева
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