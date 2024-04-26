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19:33, 26 апреля 2024Экономика

Дочь Кончаловского рассказала о русском Хогвартсе в Москве

Художница Мария Михалкова-Кончаловская рассказала, что считала МГУ Хогвартсом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» 

Внучка режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского и дочь режиссера Егора Кончаловского Мария рассказала, что считала одно здание в Москве русским Хогвартсом (школа чародейства и волшебства из серии книг и фильмов о Гарри Поттере -- прим. «Ленты.ру»). Об этом она рассказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Михалкова-Кончаловская отметила, что родилась в районе Раменки недалеко от «Мосфильма» и любила гулять с матерью по Воробьевым горам и около МГУ. Девушка, работающая художником-иллюстратором, призналась, что в детстве считала здание университета местным Хогвартсом. «В детстве думала, что МГУ — это русский Хогвартс. Ну наша школа волшебства», — поделилась воспоминанием она.

Кроме того, Михалкова-Кончаловская сравнила здание Электрозавода по адресу улица Электрозаводская, 21, где в данный момент расположено большое количество фотостудий, с лабиринтом Минотавра. «Сам завод, конечно, очень красивый, но внутри там лабиринт Минотавра. Часто первое время я там терялась», — уточнила она. При этом своим любимым районом столицы представительница знаменитой династии назвала Хамовники, а главным преимуществом города — круглосуточную работу людей и заведений.

Ранее стало известно, что «Хогвартс» под Москвой лишили статуса университета.

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      Полина Кислицына
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