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10:40, 26 апреля 2024Экономика

ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Ozon

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение маркетплейсу Ozon. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

Служба усмотрела в действиях онлайн-ретейлера признаки нарушения антимонопольного законодательства. За прошлый год и в первом квартале текущего ФАС получала многочисленные обращения от граждан и бизнеса, связанные с работой компании. Жалобы касались навязывания продавцам площадки участия в услуге «Баллы за скидки», а также неопределенных условиях расторжения договора с компанией и ограничениях при указании контактной информации продавцов. Предпринимателям также могли отказать в заключении договора без объяснения причин, отметили в ведомстве.

В ФАС заявили, что Ozon необходимо внести изменения в оферту и прекратить упомянутые практики. При этом принятые меры не должны ухудшить условия для контрагентов, говорится в сообщении. В случае неисполнения предупреждения служба пригрозила возбуждением дела о нарушении закона о конкуренции.

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По словам пресс-службы Ozon, действия ФАС необходимы для сохранения прозрачных правил в отрасли. Предупреждение службы — важный сигнал для компании, подчеркнули в маркетплейсе. «Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — заявили представители онлайн-площадки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей, связанный с реализацией двух нацпроектов — «Демография» и «Образование». Ведомство обнаружило признаки сговора на торгах за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в отношении двух компаний — ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика», — а также двух индивидуальных предпринимателей (ИП).

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