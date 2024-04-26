ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Ozon

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение маркетплейсу Ozon. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

Служба усмотрела в действиях онлайн-ретейлера признаки нарушения антимонопольного законодательства. За прошлый год и в первом квартале текущего ФАС получала многочисленные обращения от граждан и бизнеса, связанные с работой компании. Жалобы касались навязывания продавцам площадки участия в услуге «Баллы за скидки», а также неопределенных условиях расторжения договора с компанией и ограничениях при указании контактной информации продавцов. Предпринимателям также могли отказать в заключении договора без объяснения причин, отметили в ведомстве.

В ФАС заявили, что Ozon необходимо внести изменения в оферту и прекратить упомянутые практики. При этом принятые меры не должны ухудшить условия для контрагентов, говорится в сообщении. В случае неисполнения предупреждения служба пригрозила возбуждением дела о нарушении закона о конкуренции.

По словам пресс-службы Ozon, действия ФАС необходимы для сохранения прозрачных правил в отрасли. Предупреждение службы — важный сигнал для компании, подчеркнули в маркетплейсе. «Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — заявили представители онлайн-площадки.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей, связанный с реализацией двух нацпроектов — «Демография» и «Образование». Ведомство обнаружило признаки сговора на торгах за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в отношении двух компаний — ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика», — а также двух индивидуальных предпринимателей (ИП).