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20:10, 25 апреля 2024Из жизни

Пожилая женщина обворовала несколько домов в крупном городе на 337 тысяч рублей

В Индии 60-летняя женщина прикинулась торговкой и обворовала несколько домов

Фото: Idrees Abbas / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Индии задержали 60-летнюю женщину, которая обворовала дома в нескольких районах города Мумбаи, штат Махараштра. Об этом сообщает News9Live.

Нилофар Хан арестовали в районе Диндиоши и обвинили в серии квартирных краж, совершенных в период с 26 марта по 8 апреля. По мнению полиции, ее добычей стали деньги и ценности на общую сумму 300 тысяч рупий (337,6 тысячи рублей).

Для совершения краж пожилая женщина прикинулась торговкой овощами. В этом образе она улучала нужный момент, ловко вскрывала замки на входных дверях домов и проникала внутрь. Преступления Хан совершала в нескольких районах крупного города. Она брала только деньги и драгоценности. Все средства, полученные преступным путем, она потратила на покупку нескольких телевизоров, стиральных машины и неких предметов роскоши.

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Задержать Хан удалось после того, как в полицию обратились несколько обворованных граждан. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения на улицах и обратили внимание на некую торговку, которая «вела себя подозрительно».

Вскоре после ареста выяснилось, что Хан уже привлекалась к уголовной ответственности за квартирные кражи. В частности, ее арестовывали за подобное преступление в 2022 году. Также известно, что после прошлого суда женщина сдала свою квартиру в одном районе Мумбаи, перебралась в другой и продолжила заниматься кражами.

Ранее сообщалось, что в США неизвестные преступники вынесли из защищенного хранилища 30 миллионов долларов. Деньги принадлежали крупной охранной фирме.

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      Никита Савин
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