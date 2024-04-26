У россиянина изъяли две тонны нелегально выловленного осетра

В Дагестане рыбак нелегально выловил две тонны краснокнижного осетра

В Дагестане рыбак нелегально выловил две тонны осетра и хранил у родственника в морозильной камере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина из Аверьяновки в несколько заходов перенес 522 рыбины в дом родственника, который выделил подсобку в крестьянском хозяйстве для хранения улова. Однако сотрудники ФСБ узнали о браконьерстве, изъяли краснокнижную рыбу и передали в сельскохозяйственный кооператив.

Рыбака доставили в полицейский отдел для допроса.

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