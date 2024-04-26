Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

Священник Николай Савченко: некрещеным можно есть куличи

Николай Савченко, священник петербургского храма святителя Петра, митрополита Московского, ответил на вопрос, грешно ли есть куличи до Пасхи. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам священнослужителя, есть куличи можно всем: как правоверным христианам, так и неверующим или некрещеным. Тем не менее он подчеркнул, что это не просто десерт к чаю, а специальная пасхальная еда.

Савченко призвал воцерковленных людей держать Великий пост до конца и не обращать внимание на изобилие куличей в магазинах, которое может ввести в искушение. Тех же, кто не постится, он успокоил тем, что поедание кулича до Пасхи не станет самым большим грехом в их жизни.

Конечно же, христианам не следует есть кулич до того, как придет Пасха. Все-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет. Надо в первую очередь думать о том, чтобы не допустить какие-то другие грехи, чем вот этот вот кулич Николай Савченко священник петербургского храма святителя Петра, митрополита Московского

Священник объяснил, что кулич не стоит есть до Пасхи не только потому, что это символ праздника. Дело в том, что это скоромный продукт. Сдобная выпечка содержит молоко, которое верующим нельзя во время поста.

Савченко добавил, что если кусочек кулича заветрился или засох, его можно выбросить, в этом не будет греха. Также можно скормить его остатки воробьям или голубям в парке.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению пасхального кулича. Она посоветовала использовать нежирный творог и сметану, а также отказаться от масла, чтобы не нагружать организм сразу после поста.