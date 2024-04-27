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18:33, 27 апреля 2024Наука и техника

Создатель ChatGPT разработает чат-бота для iPhone

Bloomberg: в iOS 18 появится ИИ-сервис от создателей ChatGPT

Фото: Mark Makela / Reuters

Компания OpenAI, которая является создателем чат-бота ChatGPT, разработает ИИ-сервис для Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Источникам агентства стало известно, что две американские корпорации возобновили переговоры о сотрудничестве. По информации инсайдера Марка Гурмана, в Apple хотят, чтобы OpenAI помогла добавить в iOS 18 инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Новая операционная система для iPhone будет анонсирована в июне.

Гурман подчеркнул, что также Apple не прекращает переговоры с Google. В середине марта специалист рассказывал, что в компаниях обсудили будущее искусственного интеллекта на устройствах Apple. Также Марк Гурман не исключает, что в итоге чат-бота в iPhone может добавить другая компания.

Ранее глава Apple Тим Кук заявлял, что сам часто пользуется ChatGPT. Однако предприниматель считает, что у сервиса есть ряд проблем, которые необходимо решить. В Apple, OpenAI и Google не отреагировали на запрос о комментарии Bloomberg.

В конце марта Марк Гурман заявил, что Apple не будет добавлять чат-бота в iPhone после выхода iOS 18. Вместо этого на смартфонах бренда появятся определенные ИИ-сервисы.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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