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16:56, 27 апреля 2024Наука и техника

Отсутствие прогресса в Apple связали с приходом Тима Кука

MacRumors: после прихода Кука в Apple компания перестала улучшать компьютеры

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

После прихода Тима Кука на пост руководителя Apple корпорация перестала улучшать свои компьютеры. Об этом сообщает издание MacRumors.

На закономерность обратил внимание энтузиаст из соцсети Mastodon Дэвид Шауб. По его словам, последний раз Apple увеличивала объем минимальной оперативной памяти в компьютерах Mac в 2012 году — до 8 гигабайт. Больше после прихода Тима Кука на должность руководителя Apple не увеличивала объем памяти.

Шауб связал руководство Тима Кука с отсутствием прогресса относительно оперативной памяти. Он отметил, что с момента появления продукта Mac Apple увеличивала минимальный объем памяти в десять раз каждые шесть лет.

Журналисты MacRumors в защиту Кука отметили, что Apple делает акцент на улучшении процессоров. Также в устройствах бренда используется унифицированная память, которая отличается лучшими показателям, чем обычная оперативная памяти. Однако решение Apple не увеличивать минимальный размер памяти в компьютерах авторы все равно назвали спорным.

В середине апреля представители Apple в интервью изданию ITHome объяснили, почему корпорация продолжает выпускать компьютеры с 8 гигабайтами оперативной памяти. По мнению специалистов фирмы, пользователям должно хватать текущего объема памяти.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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