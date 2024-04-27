Блогера-самбиста арестовали за избиения жителей Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону отправили в СИЗО блогера-самбиста, избивавшего людей

17-летнего блогера отправили в СИЗО по делу о нападениях на жителей Ростова-на-Дону. Об этом в субботу, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого и отправил его на время расследования в СИЗО. Речь идет о гражданине Украины Богдане Шеховцеве. Он избивал людей на улицах города. Свои нападения он снимал на видео и выкладывал в социальную сеть. Известно о более чем 50 пострадавших.

26 апреля подозреваемого задержали сотрудники полиции, ему предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий. Несовершеннолетний допрошен следователем по существу подозрений.

