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16:04, 27 апреля 2024Силовые структуры

Блогера-самбиста арестовали за избиения жителей Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону отправили в СИЗО блогера-самбиста, избивавшего людей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

17-летнего блогера отправили в СИЗО по делу о нападениях на жителей Ростова-на-Дону. Об этом в субботу, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого и отправил его на время расследования в СИЗО. Речь идет о гражданине Украины Богдане Шеховцеве. Он избивал людей на улицах города. Свои нападения он снимал на видео и выкладывал в социальную сеть. Известно о более чем 50 пострадавших.

26 апреля подозреваемого задержали сотрудники полиции, ему предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий. Несовершеннолетний допрошен следователем по существу подозрений.

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      Владимир Седов
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