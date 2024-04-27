Более 1700 домов захотели снести после паводка в российском регионе

В Оренбургской области более 1700 домов захотели снести после паводка

После паводка в Оренбургской области более 1700 домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

«Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 — признаны подлежащими капительному ремонту, 1745 — признаны аварийными и подлежащими сносу», — говорится в сообщении.

По их данным, из обследованных строений 61 дом пригоден для проживания.

Помимо того, за сутки на подтопленных территориях от воды освободилось 2805 домов и еще 3524 приусадебных участка, добавили в областном правительстве.

Весеннее половодье затронуло несколько десятков российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.