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12:02, 27 апреля 2024Россия

Более 1700 домов захотели снести после паводка в российском регионе

В Оренбургской области более 1700 домов захотели снести после паводка

Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

После паводка в Оренбургской области более 1700 домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

«Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 — признаны подлежащими капительному ремонту, 1745 — признаны аварийными и подлежащими сносу», — говорится в сообщении.

По их данным, из обследованных строений 61 дом пригоден для проживания.

Помимо того, за сутки на подтопленных территориях от воды освободилось 2805 домов и еще 3524 приусадебных участка, добавили в областном правительстве.

Весеннее половодье затронуло несколько десятков российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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