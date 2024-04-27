Двух российских туристов осудили за пикник и танцы у Вечного огня

В Калининграде туристы получили срок за пикник и танцы у Вечного огня

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к колонии-поселения двух туристов из Свердловской области и Ижевска за осквернение воинского мемориала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Мужчине назначили наказание на срок в один год, женщине — на шесть месяцев. Также подсудимой предоставили отсрочку до 21 января 2029 года — до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Установлено, что ночью 27 февраля подсудимые устроили пикник и танцы на территории мемориального ансамбля «Памятник 1200 гвардейцам». Мужчина и женщина прыгали через Вечный огонь, сожгли и забрали возложенные на мемориал цветы. Также подсудимая пыталась прикурить от Вечного огня. Все это время пара распивала алкоголь. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

12 апреля на Сахалине возбудили дело против девочки-подростка, прикурившей от Вечного огня.