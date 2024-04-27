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18:35, 27 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания требовавшего с россиянина выкуп за отца украинца

ФСБ показала видео задержания вымогавшего у россиянина деньги за пленного отца

ФСБ показала на видео задержание в Ростовской области украинца, требовавшего у россиянина выкуп за находящегося в плену отца. Ролик в субботу, 27 апреля, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН задерживают мужчину, остановленного на посту ДПС. На голове задержанного множество нацистских татуировок, заметно наколотое слово «ненависть» и различные кресты.

26 апреля сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины за вымогательство 300 тысяч рублей с жителя Ростовской области в качестве выкупа из плена его отца. Следователь ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело о вымогательстве и покушении на мошенничество.

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      Владимир Седов
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