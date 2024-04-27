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10:59, 27 апреля 2024Спорт

Глава МОК оценил ситуацию с допуском китайских пловцов на Олимпиаду

Глава МОК Бах заявил, что полностью доверяет WADA в деле китайских пловцов
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Olivia Harris / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил ситуацию с допуском китайских пловцов на Игры 2020 года в Токио. Его слова приводит AFP.

Бах заявил, что полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и его правилам контроля, которым он полностью следует. Он подчеркнул, что WADA проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство.

20 апреля сообщалось, что 23 китайских пловца попались на допинге и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уточнялось, что Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

После этого Антидопинговое агентство США (USADA) сделало заявление по ситуации с пойманными на допинге пловцами из Китая. USADA призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA. Американская сторона также потребовала рассмотреть вопрос санкций к уличенным в допинге китайцам.

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      Анастасия Борисова
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