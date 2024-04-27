Глава пострадавшей от наводнения столицы российского региона ушла в отставку

Врио мэра пострадавшего от паводка Кургана Аргышева ушла в отставку

Врио мэра пострадавшего от наводнения Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, глава столицы российского региона покинула пост по собственному желанию.

Полномочия врио главы передали передали чиновнице Юлии Гурьяновой, которая, как заявили в администрации, «хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий».

20 апреля власти Кургана вновь призывали эвакуироваться живущих вблизи дамбы горожан из-за роста уровня воды.