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12:39, 27 апреля 2024Россия

Глава пострадавшей от наводнения столицы российского региона ушла в отставку

Врио мэра пострадавшего от паводка Кургана Аргышева ушла в отставку

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Врио мэра пострадавшего от наводнения Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, глава столицы российского региона покинула пост по собственному желанию.

Полномочия врио главы передали передали чиновнице Юлии Гурьяновой, которая, как заявили в администрации, «хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий».

20 апреля власти Кургана вновь призывали эвакуироваться живущих вблизи дамбы горожан из-за роста уровня воды.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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