Глава пострадавшей от наводнения столицы российского региона ушла в отставку
Врио мэра пострадавшего от паводка Кургана Аргышева ушла в отставку
Врио мэра пострадавшего от наводнения Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, глава столицы российского региона покинула пост по собственному желанию.
Полномочия врио главы передали передали чиновнице Юлии Гурьяновой, которая, как заявили в администрации, «хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий».
20 апреля власти Кургана вновь призывали эвакуироваться живущих вблизи дамбы горожан из-за роста уровня воды.
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