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23:54, 27 апреля 2024Россия

Губернатор Брянской области сообщил о сбитых над регионом беспилотниках

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили четыре беспилотника

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В небе над Брянской области уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Три дрона уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским, говорится в публикации. Пострадавших и разрушений нет.

При этом Минобороны сообщило, что над Брянской области сбили три украинских дрона самолетного типа. Позже в ведомстве отчитались об уничтожении еще двух беспилотников.

22 апреля в Брянской области пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток, из-за атаки дрона на автобус под Брянском. Богомаз пояснял, что его сбросили в селе Курковичи Стародубского муниципального округа.

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      Сергей Грехов
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