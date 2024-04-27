Губернатор Брянской области сообщил о сбитых над регионом беспилотниках

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили четыре беспилотника

В небе над Брянской области уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Три дрона уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским, говорится в публикации. Пострадавших и разрушений нет.

При этом Минобороны сообщило, что над Брянской области сбили три украинских дрона самолетного типа. Позже в ведомстве отчитались об уничтожении еще двух беспилотников.

22 апреля в Брянской области пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток, из-за атаки дрона на автобус под Брянском. Богомаз пояснял, что его сбросили в селе Курковичи Стародубского муниципального округа.