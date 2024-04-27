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20:09, 27 апреля 2024Бывший СССР

Власти Харькова рассказали о ситуации в энергетике

Мэр Харькова Терехов: город остался без электричества из-за ударов по энергетике

Фото: Leah Millis / Reuters

С 22 марта Харьков остался без собственной генерации электричества из-за российских ракетных ударов по энергетическим объектам. Об это сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«22 марта был очень мощный обстрел энергетической отрасли, которая запитывала город Харьков. Поэтому сегодня у нас нет собственной генерации, электроснабжение у нас осуществляется от других городов и областей Украины. Есть определенный дефицит и графики отключений как жилых домов, так и производств», — заявил мэр города.

Также он добавил, что, несмотря на проблемы с электроснабжением, в Харькове работают бизнес и предприятия — они переходят на электрогенераторы, когда происходят отключения.

По его словам, отключения света у жителей Харькова составляют три или четыре часа в день, но и это «дается нелегко».

Ранее стало известно, что власти Украины начали увозить из Харькова производства и медицинских специалистов. При этом в городе остаются военные заводы.

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      Илья Таксюр
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