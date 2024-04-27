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21:24, 27 апреля 2024Экономика

Известная российская актриса восхитилась общественным транспортом Москвы

Актриса Полина Максимова осталась довольна поездкой по МЦД

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская актриса Полина Максимова проехалась по Московскому центральному диаметру (МЦД) и осталась в восторге от такого способа передвижения. Она сделала селфи из вагона поезда и поделилась впечатлениями от столичного общественного транспорта с подписчиками в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Максимова отметила, что поездка на МЦД позволила ей потратить гораздо меньше времени на дорогу. «От "Кутузовской" до Белорусского вокзала на МЦД шесть минут! Прикиньте, какая экономия времени? Шок в шоке! Боже, храни общественный транспорт Москвы!» — выразила свое восхищение она.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что скучает по поездкам в троллейбусе, которые каждый день совершал во времена своего студенчества.

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      Полина Кислицына
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