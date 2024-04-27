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18:40, 27 апреля 2024Ценности

Культовые модели 90-х порадовали фанатов новым совместным фото

Фото: @cindycrawford

Культовые модели 1990-х годов Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд порадовали фанатов новым совместным фото. Соответствующая публикация появилась на странице последней в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщицы посетили пресс-конференцию и показ документального сериала «Супермодели», в котором рассказывается об их жизни и карьере. Так, они снялись, стоя рядом друг с другом на фоне постера.

При этом 58-летняя Евангелиста примерила атласный брючный костюм коричневого оттенка, а 55-летняя Тарлингтон — серые брюки и пиджак и прозрачную блузку. В свою очередь, 58-летняя Кроуфорд предстала перед камерой в темно-синем комбинезоне, обнажавшем одно плечо, а 53-летняя Кэмпбелл надела черно-белое платье до колена с плиссированной юбкой.

Пользователи сети оценили снимок в комментариях. «Элегантные великолепные дамы», «Легенды», «Потрясающие! Восхищаюсь этими великолепными женщинами», «Прекрасно выглядите», «Лучшие из лучших», — отметили юзеры.

Ранее в апреле Наоми Кэмпбелл снялась топлес для журнала Harper's Bazaar.

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      Алина Гостева
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