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11:55, 27 апреля 2024Силовые структуры

Напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве осудили заочно

Суд дал от 7 до 9 лет экстремистам, напавшим на здание Россотрудничества в Киеве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении семерых экстремистов, напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругавшихся над флагом РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Евгения Карася, Сергея Мазуру, Александра Войтко, Андрея Лозового, Богдана Ходаковского, Сергея Бондаря и Сергея Филимонова (внесены в список террористов) признали виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения людей, которые пользуются международной защитой, а также в надругательстве над Государственным флагом России. Суд заочно приговорил Карася к 9 годам колонии общего режима, Мазуру и Ходаковского — к 8, Бондаря и Филимонова — к 7,5 года, а Лозового – к 7 годам лишения свободы. Все они объявлены в международный розыск.

По данным следствия, 17 февраля 2018 года члены экстремистских «С 14» (организация запрещена на территории России) и «Правого сектора» (организация запрещена на территории России) вступили в преступный сговор с руководителями и участниками других организаций. После этого не менее 69 человек незаконно проникли в здание Россотрудничества в Киеве, где выкрикивали антироссийские лозунги и угрозы в адрес представителей российской власти на Украине.

Кроме того, злоумышленники повредили стенды и двери в здании, написав на стенах антироссийские лозунги, и разрушили экспозицию, посвященную Федору Шаляпину. Позже они срезали флаг России, установленный на постаменте, бросили его на пол, затоптали ногами, и затем подожгли на улице. Один из руководителей нападения — Евгений Карась — также ударил директора центра.

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      Олеся Мицкевич
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