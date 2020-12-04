Россия обвинила украинских радикалов в нападении на здание Россотрудничества

Российские следователи обвинили руководителей двух украинских радикальных организаций, Николая Коханивского и Богдана Тицкого, в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

По версии следствия, Коханивский, возглавлявший «Добровольческое движение "Организация украинских националистов"», и Тицкий, руководитель «Черного комитета», в феврале 2018 года записали и опубликовали в сети обращения, в которых призвали всех желающих участвовать в антироссийской акции.

Они руководили радикалами, которые забросали здание Россотрудничества камнями, разбили стекла и облили вход в учреждение красной краской.

Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму») и части 3 статьи 33, части 2 статьи 360 УК РФ («Организацию нападения на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой для осложнения международных отношений»).

Тицкого также обвинили в надругательстве над флагом России.

Фигуранты будут объявлены в международный розыск.