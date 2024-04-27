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17:43, 27 апреля 2024Наука и техника

НАСА до сих пор не решило проблему теплозащитного экрана корабля Orion

ArsTechnica: проблема теплозащитного экрана корабля Orion до сих пор не решена

Фото: Marie Reed / NASA / Globallookpress.com

НАСА до сих пор не решило проблему отслоения теплозащитного экрана пилотируемого космического корабля Orion, полет которого в рамках миссии Artemis I был признан успешным. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Когда капсула вернулась в атмосферу Земли в конце миссии [Artemis I], теплозащитный экран исчез или сгорел совсем не так, как предсказывали компьютерные модели», — пишет издание.

ArsTechnica напоминает, что при вхождении космического корабля в атмосферу (на скорости 40 тысяч километров в час и при температуре до 2760 градусов Цельсия) часть плиток теплозащитного экрана, изготовленных из материала AVCOAT, обуглились и отпали, причем соответствующее отслоение было неравномерным.

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В НАСА допускают, что вряд ли будут вносить изменения в конструкцию теплозащитного экрана для миссии Artemis II, поскольку это может привести к ее задержке минимум на год. Вместо этого специалисты изучают возможность изменения траектории входа Orion в земную атмосферу.

16 ноября 2022-го с пусковой площадки 39B Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде стартовала сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) версии Block 1, в головной части которой был установлен корабль Orion (без экипажа). Запуск миссии Artemis I стал первым этапом международной лунной программы, в которой определяющую роль играют Соединенные Штаты. В космосе Orion находился более 25 суток, из которых около шести — на окололунной ретроградной орбите. Спускаемая капсула корабля приводнилась 11 декабря в Тихом океане вблизи острова Гуадалупе мексиканского штата Нижняя Калифорния.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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